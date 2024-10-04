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04 октября 2024 года 14:07
Вероятно усиление давления на долговой рынок РФ в ближайшее время - Альфа-банк
Вероятно усиление давления на рынок рублевых гособлигаций в ближайшее время, считают аналитики Альфа-банка. "Долговой рынок продолжает отыгрывать рост ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 октября 2024 года. Мы ожидаем, что рост доходности продолжится по всей кривой на фоне снижения "аппетита" к риску и усиления инфляционных рисков. Помимо ОФЗ с фиксированным купоном усиливается давление во флоатерах, являющихся основным инструментом привлечения средств Минфином. В ожидании роста премии от ведомства инвесторы на рынке облигаций ожидают более щедрых премий и от корпоративных эмитентов при размещении облигаций с плавающим купоном", - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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