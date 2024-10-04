"Финам" понизил рейтинг акций JD.com до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций JD.com Inc. на Гонконгской фондовой бирже с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 174,66 гонконгского доллара (HKD) за штуку, для ADS эмитента с листингом в США прогнозная стоимость подтверждена на уровне $44,73 за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"На протяжении полутора лет компания была одной из самых недооцененных среди бигтехов Китая. Ни относительно неплохие квартальные отчеты, ни новости об обратном выкупе акций не позволяли акциям показывать динамику "лучше рынка" в условиях сокращения потребительского спроса в Поднебесной. Однако на прошлой неделе китайский регулятор объявил о планах стимулирования экономики на фоне ухудшения кредитного портфеля крупных китайских банков, что привело к росту практически всего рынка акций Гонконга. Но стоит заметить, что текущие котировки полностью закладывают будущий рост показателей JD.com, из-за чего мы считаем, что дальнейший рост котировок уже не будет фундаментально обоснованным", - пишет эксперт.

JD.com Inc. - китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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