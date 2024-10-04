"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 35,7 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Компания показала отличные финансовые результаты основного бизнеса в 1П24, а также рост доходов от прочей деятельности. MTR продолжает активно инвестировать в строительство новых железнодорожных путей, приобретение поездов и развитие других бизнес-сегментов. Также эмитент является стабильным плательщиком дивидендов. Финальный дивиденд за 2024 год ожидается в размере HKD0,9 на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,95%, - указывает эксперт. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S 2024Е относительно аналогов. Наша оценка предполагает апсайд 19,8%".

Ключевыми рисками Кермиханов видит геополитические проблемы и связанный с этим отток иностранного капитала из Китая и Гонконга, снижение потребительской активности, а также прекращение важных для компании концессий.

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

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