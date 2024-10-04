Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард", сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

Выручку эмитента по итогам 9М24, как следует из опубликованных в четверг предварительных операционных результатов, удалось увеличить на 77% по сравнению с 1П24, что в основном связано с ростом оборота оптовой торговли драгметаллами, хотя это направление отличается низкой маржинальностью. Положительную динамику также демонстрируют портфель залогов (на фоне подорожания золота) и портфель ресейла (помогает снижение показателя затоваренности). Мы подтверждаем по бумагам "МГКЛ" рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

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