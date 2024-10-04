Устойчивые факторы для разворота рынка ОФЗ отсутствуют - ПСБ

Факторы для устойчивого разворота рынка рублевых гособлигаций по-прежнему отсутствуют, индекс RGBI почти достиг уровня в 100 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Рынок остается под давлением продавцов на фоне роста проинфляционных рисков из-за увеличения госрасходов и тарифов, а также амбициозной программой заимствований Минфина на 4К24 и 2025 год. Усилили негативный тренд данные по недельной инфляции - инфляция за неделю на 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее, а годовая остановила снижение (8,7%), - отмечает эксперт. - Технически по достижении 100 пунктов по индексу RGBI можно ожидать локальной остановки после шести дней непрерывного снижения. Вместе с тем устойчивые факторы для разворота рынка отсутствуют. Триггером для наращивания позиции в ОФЗ-ПД, на наш взгляд, могут стать перспективы перехода к более активной консолидации госбюджета, что в текущих условиях пока не предвидится".

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