Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2790-2840п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2790-2840 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В условиях роста цен на нефть и промышленные металлы российский рынок может вернуться к росту после небольшой коррекции. К тому же до заседания Банка России остается три недели, поэтому данный фактор пока не оказывает значительного влияния на краткосрочные инвестиционные решения", - отмечает эксперт в комментарии.

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