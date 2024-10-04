Техническая картина по индексу Мосбиржи пока неопределенная - "Алор Брокер"

Техническая картина по индексу Мосбиржи на пятницу сложилась неопределенная, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи на пятницу сложилась неопределенная. С одной стороны, коррекция пока не удается, рынок завершил четверг чуть выше 2800 пунктов. С другой, рост четверга вызван позитивными новостями, которые не могут каждый день подпитывать "быков". При этом риски подъема ключевой ставки ЦБ РФ выше 20% годовых к концу 2024 года лишь увеличились, а фундаментальных среднесрочных драйверов роста российских акций нет", - указывает эксперт.

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