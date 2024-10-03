Прогноз курса рубля на уровне 13,5-14 руб./$1 на конец октября пока сохраняет актуальность - ПСБ

Прогноз курса рубля на уровне 13,5-14 руб./$1 на конец октября пока сохраняет актуальность, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Минфин сократит в октябре ежедневный объем покупок валюты в ФНБ до 3,1 млрд руб. после 8,2 млрд в сентябре. С учетом ежедневных продаж юаней на 8,4 млрд руб. со стороны ЦБ чистые продажи валюты вырастут с 0,2 млрд руб. в день до 5,3 млрд - более чем в 25 раз, - отмечает эксперт в комментарии. - Допускаем, что ослабление рубля замедлится. Однако к середине месяца волатильность курса может вырасти в случае вступления в силу 12 октября полного пакета санкций против Мосбиржи. Однако стоит готовиться к тому, что торговля валютой может перейти во внебиржевой сегмент. Таргет по курсу на конец октября пока не меняем: ждем 13,5-14 руб. за юань и 95-98 руб. за доллар".

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