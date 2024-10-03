Драйверов для долгосрочного роста акций строительных компаний РФ пока нет - "Цифра брокер"

Драйверов для долгосрочного роста акций строительных компаний РФ пока нет, полагает аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Мы с осторожностью смотрим на перспективы бумаг российских девелоперов на горизонте следующих 12 месяцев, поскольку если в ближайшем будущем застройщики продолжат получать законтрактованную ранее выручку, то по мере снижения продаж "сегодня" объем будущих поступлений будет сжиматься, - пишет эксперт. - Драйверов для роста в перспективе года в отношении строительных компаний мы не видим. Риски - исчерпание лимитов у банков по семейной ипотеке, сжатие объемов продаж при дальнейшей стагнации цен (или даже снижении цен), ухудшение условий фондирования ввиду высоки ставок, рост долговой нагрузки".

Тем не менее среди публичных девелоперов аналитик считает наиболее устойчивым бизнес "Самолета", который оперирует в самом стабильном сегменте массового доступного жилья.

На фоне ухудшения обстановки с продажами жилья и удорожания аренды также выигрывает, по мнению Пырьевой, бизнес "ЦИАНа", но в данном случае положительную роль играют именно объявления на продажу жилья - ипотека становится все более неподъемной, поэтому объявления висят на платформе более длительный срок.

"Вместе с тем, застройщики повышают свои расходы на маркетинг и продвижения с целью сохранения продаж, это позитивно влияет на выручку и маржинальность "ЦИАНа", - отмечает эксперт инвесткомпании. - Помимо этого, компания завершила процесс переезда в Россию, что открывает возможность для выплаты дивидендов из накопленных денежных средств. При этом в данный момент компания нарастила денежную позицию на балансе до 6,9 млрд руб., и в первом полугодии увеличила чистый процентный доход на 179% до 265 млрд руб. Таким образом, компания является прямым бенефициаром текущих высоких ставок в экономике".

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