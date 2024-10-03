"Финам" подтверждает рейтинг акций ICBC на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H на уровне "держать" и целевую цену HKD4,88 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 2,1% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Наш взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса ICBC остается позитивным, особенно после недавнего объявления властями КНР масштабных стимулов, направленных на поддержку экономики, сферы недвижимости и финансового сектора, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Однако в ближайшие несколько кварталов мы ожидаем сохранения довольно слабой динамики финпоказателей банка, и это продолжит оставаться сдерживающим фактором для его бумаг. Наша оценка справедливой стоимости акций ICBC класса H построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM и P/B, а также анализе исторических мультипликаторов банка".

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - крупнейший банк Китая и мира по величине активов.

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