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03 октября 2024 года 16:23
Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей на рынке нефти - "Велес Капитал"
Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей на рынке нефти, отмечает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям $76 и $72,50 за баррель соответственно, - пишет эксперт в комментарии. - Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район $71,50-72,60), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями $74, $75,10 и $76. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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