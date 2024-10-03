Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей на рынке нефти - "Велес Капитал"

Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей на рынке нефти, отмечает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям $76 и $72,50 за баррель соответственно, - пишет эксперт в комментарии. - Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район $71,50-72,60), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями $74, $75,10 и $76. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность".

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