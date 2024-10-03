Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля - инвестбанк "Синара"

Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Министерство финансов планирует с 7 октября по 6 ноября направить на покупку юаней по бюджетному правилу 71,8 млрд руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Таким образом, дневной объем операций существенно сократится, с 8,2 млрд руб. до 3,1 млрд руб. в день. Решение ведомства связано с тем, что по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от плановых составило -38,6 млрд руб. На 2П24 Банк России устанавливал сумму продаж юаней на 8,4 млрд руб. в день. С корректировкой на объявленный Минфином объем операций на октябрь ежедневные продажи юаней Банком России в этот период составят 5,3 млрд руб. в день. Это весьма крупный объем средств в пересчете на месяц, которого достаточно, на наш взгляд, чтобы стабилизировать курс рубля вблизи текущих уровней".

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