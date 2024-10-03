.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 октября 2024 года 14:38
Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля - инвестбанк "Синара"
Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Министерство финансов планирует с 7 октября по 6 ноября направить на покупку юаней по бюджетному правилу 71,8 млрд руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Таким образом, дневной объем операций существенно сократится, с 8,2 млрд руб. до 3,1 млрд руб. в день. Решение ведомства связано с тем, что по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от плановых составило -38,6 млрд руб. На 2П24 Банк России устанавливал сумму продаж юаней на 8,4 млрд руб. в день. С корректировкой на объявленный Минфином объем операций на октябрь ежедневные продажи юаней Банком России в этот период составят 5,3 млрд руб. в день. Это весьма крупный объем средств в пересчете на месяц, которого достаточно, на наш взгляд, чтобы стабилизировать курс рубля вблизи текущих уровней". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
03 октября 2024 года 15:44
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5660-5760 пунктов в четверг при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "На динамику фондового рынка США в этот четверг могут оказать влияние и... читать дальше
.03 октября 2024 года 15:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 14400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,67%, стоп-приказ: 12875 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.03 октября 2024 года 13:58
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом говорить о завершении цикла подъема еще рано, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен за последнюю неделю сентября заметно ускорился, составив 0,19% против 0,06% неделей... читать дальше
.03 октября 2024 года 13:29
Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в 4К24 - "Астра Управление активами"
Курс пары юань/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в четвертом квартале текущего года, пары доллар/рубль - в коридоре 90-95 руб./$1, прогнозирует директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Сентябрьское ослабление рубля к доллару и юаню... читать дальше
.03 октября 2024 года 12:53
Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными фондовым рынком в текущий момент, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за сентябрь 2024 года. На наш взгляд, в 2024 году Московская биржа... читать дальше
.03 октября 2024 года 12:18
Риск дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ увеличился, говорится в материале главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец. "Рост ВВП РФ в августе замедлился сразу на 1 п.п., до 2,4% г/г, по предварительной оценке Минэкономразвития. Ухудшились показатели сельскохозяйственного сектора на фоне... читать дальше
.03 октября 2024 года 11:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в обзоре аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова. "Эмитент опубликовал объемы торгов за сентябрь и девять месяцев 2024 года. Данные за сентябрь отражают хорошую динамику рынков... читать дальше
.03 октября 2024 года 11:08
Котировки нефти марки Brent, вероятно, поднимутся к уровню около $80 за баррель в течение нескольких недель, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и аналитик Василий Мордовцев. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал предлагать каких-либо изменений в планы... читать дальше
.03 октября 2024 года 10:41
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент представил данные по биржевым оборотам за сентябрь. Результаты мы характеризуем как неплохие. В целом... читать дальше
.03 октября 2024 года 10:22
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов на торгах в четверг, прогнозируют аналитик Промсвязьбанка (ПСБ). "Снижение в среду пока вписывается в рамки коррекции после волны роста. Ситуация может значительно ухудшиться, если индекс продолжит снижение и уйдет ниже... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.