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03 октября 2024 года 13:58
Вероятно повышение ставки ЦБР до 20% в октябре - ПСБ
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом говорить о завершении цикла подъема еще рано, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Рост цен за последнюю неделю сентября заметно ускорился, составив 0,19% против 0,06% неделей ранее. Годовой уровень инфляции стабилизировался вблизи 8,6%. Такая динамика связана с резким ускорением роста цен на услуги, в частности, на авиаперелеты. Инфляция ускорилась и в продовольственном сегменте - завершается сезонное снижение цен на овощи, усиливается удорожание мяса и молочки. В непродовольственном сегменте разгоняются цены на лекарства при сохранении роста цен на бензин и стройматериалы. Текущая инфляция пока не говорит в пользу смягчения риторики ЦБ РФ и улучшения ожиданий по ключевой ставке. Пока мы ориентируемся на повышение до 20% годовых в октябре, но говорить о завершении цикла подъема еще рано", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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