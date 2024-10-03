Вероятно повышение ставки ЦБР до 20% в октябре - ПСБ

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом говорить о завершении цикла подъема еще рано, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Рост цен за последнюю неделю сентября заметно ускорился, составив 0,19% против 0,06% неделей ранее. Годовой уровень инфляции стабилизировался вблизи 8,6%. Такая динамика связана с резким ускорением роста цен на услуги, в частности, на авиаперелеты. Инфляция ускорилась и в продовольственном сегменте - завершается сезонное снижение цен на овощи, усиливается удорожание мяса и молочки. В непродовольственном сегменте разгоняются цены на лекарства при сохранении роста цен на бензин и стройматериалы. Текущая инфляция пока не говорит в пользу смягчения риторики ЦБ РФ и улучшения ожиданий по ключевой ставке. Пока мы ориентируемся на повышение до 20% годовых в октябре, но говорить о завершении цикла подъема еще рано", - пишет эксперт в обзоре.

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