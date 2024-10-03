Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в 4К24 - "Астра Управление активами"

Курс пары юань/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб. за юань в четвертом квартале текущего года, пары доллар/рубль - в коридоре 90-95 руб./$1, прогнозирует директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Сентябрьское ослабление рубля к доллару и юаню оказалось более значительным, чем мы ожидали увидеть, текущие уровни ожидались лишь в 4К24. Последний виток слабости рубля происходит в условиях китайских выходных и ухудшения ликвидности. Увеличение нетто-продаж валюты Минфином РФ в октябре, рост обязательств экспортеров в октябрьский налоговый период и отдельные выплаты дивидендов вкупе с ожиданиями дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России способны стабилизировать рубль в ближайшие недели и позволить ему немного укрепиться. Поэтому свои курсовые ожидания на 4К24 к доллару сохраняем (90-95 руб./$1), к юаню курс, вероятно, будет колебаться в диапазоне 12,8-13,5 руб." - пишет эксперт в обзоре.

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