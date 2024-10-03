Риск дальнейшего подъема ставки ЦБР увеличился - "Т-Инвестиции"

Риск дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ увеличился, говорится в материале главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец.

"Рост ВВП РФ в августе замедлился сразу на 1 п.п., до 2,4% г/г, по предварительной оценке Минэкономразвития. Ухудшились показатели сельскохозяйственного сектора на фоне более медленного, чем планировалось, сбора урожая. Более умеренным был рост объемов строительства и потребительского спроса в том числе из-за ужесточения кредитных условий. Уровень безработицы остался неизменным третий месяц подряд, при этом рост зарплат все еще повышенный. Опережающие бизнес-индикаторы в сентябре отразили снижение деловой активности. Инфляция на конец сентября, по предварительным данным, замедлилась до 8,6-8,7% г/г. При этом за последнюю неделю месяца рост цен неожиданно ускорился до 0,19% н/н (с +0,06% неделей ранее), что увеличивает риск дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России, несмотря на признаки замедления экономики", - отмечает эксперт в обзоре.

"Мы сохраняем прогноз роста ВВП на 4% г/г по итогам 2024 года. При этом инфляция немного превысит 7% г/г", - указывает Донец.

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