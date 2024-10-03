"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в обзоре аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал объемы торгов за сентябрь и девять месяцев 2024 года. Данные за сентябрь отражают хорошую динамику рынков ценных бумаг, рост наблюдался во всех основных сегментах, но из-за перетока средств с денежного рынка общий объем несколько снизился по отношению к прошлому месяцу. У нас позитивный взгляд на акции "Московской биржи", которые торгуются с мультипликатором P/E 24п 6,3х при среднем 10,7х. Отмечаем сильную динамику объемов и видим поддержку от высокой процентной ставки", - указывают эксперты.

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