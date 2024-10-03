Цена нефти, вероятно, вырастет в район $80/барр. в течение нескольких недель - инвестбанк "Синара"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, поднимутся к уровню около $80 за баррель в течение нескольких недель, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и аналитик Василий Мордовцев.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал предлагать каких-либо изменений в планы добычи нефти, согласованные 2 июня. Это значит, констатируют эксперты, что постепенная отмена добровольных сокращений добычи общим объемом 2,2 мбс начнется в декабре, как запланировано. В частности, Саудовская Аравия не предложила резко увеличить добычу, а ОПЕК, в свою очередь, опроверг сообщения СМИ, что Саудовская Аравия якобы пригрозила остальным участникам сделки ОПЕК+, не соблюдающим квоты.

"С апреля нынешнего года баланс спроса и предложения на нефтяном рынке склоняется в сторону дефицита, который сохранится как минимум до января 2025 года, когда спрос снижается до минимума под влиянием сезонных факторов. В октябре 2024 года Ирак, Казахстан и Россия обязуются сократить добычу нефти, чтобы обеспечить выполнение квот, на 10 тбс, 237 тбс и 10 тбс соответственно. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также способствует росту цен на нефть", - указывают аналитики инвестбанка.

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