Ближайшей целью индекса RGBI выступает уровень 100п - ПСБ

Выполнение программы заимствований Минфина на IV квартал 2024 года за счет флоатеров окажет давление на вторичный рынок, ближайшей локальной целью по индексу RGBI выступает уровень 100 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI продолжает снижение, в среду доходность выросла на шесть базисных пунктов - до 17,6% годовых. Инвесторы переоценивают проинфляционные риски, связанные с бюджетом на 2024-2025 гг., а также риски, связанные с амбициозной программой заимствований Минфина. Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что ведомство рассчитывает выполнить амбициозный план заимствований на IV квартал (2,4 трлн руб. гросс) за счет увеличения доли флоатеров, - указывает эксперт. - На этом фоне видим риск умеренного снижения котировок флоатеров, а также расширение премий при первичных размещениях корпоративных бумаг. Ожидаем сохранения негативного тренда в ОФЗ; ближайшей локальной целью по индексу RGBI выступает уровень 100 пунктов".

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