Бонды "Газпром нефти" серии БО 003P-13R - интересное соотношение риска и доходности - "Газпромбанк Инвестиции"

Корпоративные облигации "Газпром нефти" серии БО 003P-13R - интересное соотношение риска и доходности, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Среди большого количества флоатеров на рынке выделяем выпуск Газпн3P13R. "Газпром нефть" имеет высший кредитный рейтинг "AAA" от ведущих российских рейтинговых агентств. По итогам первого полугодия 2024 года соотношение Чистый долг/EBITDA (LTM - период последних двенадцати месяцев) находилось на низком уровне 0,53х. Выпуск Газпн3P13R торгуется около номинала, предлагает ежемесячный купон с премией к ключевой ставке в размере 1,3%. Дата погашения - 9 февраля 2028 года. Облигация имеет низкий процентный и кредитный риск, что в текущей неопределенности особенно важно для розничного инвестора", - указывают эксперты в материале.

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная компания, которая занимается разведкой и добычей нефти и газа, нефтепереработкой, производством и продажей нефтепродуктов. В структуру эмитента входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Ключевой акционер - ПАО "Газпром", которому принадлежит 95,68% акций.

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