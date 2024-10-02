"Финам" подтверждает рейтинг акций SITC International Holdings на уровне "держать" с целевой ценой HKD21,7, что эквивалентно снижению на 1,24% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Саида Керимханова.

"Компания показала неплохие финансовые результаты за 1П 2024, - пишет эксперт. - Выручка компании за 1П 2024 составила $1 300 млн, что больше значения за аналогичный период 2023 года на 4%. В основном на рост выручки повлияли увеличение количества маршрутов и судов и, как следствие, рост объема перевозок на 10%. Ключевыми рисками мы видим усиление геополитических рисков в мире, снижение фрахтовых ставок и рост топливных расходов".

SITC International Holdings - ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая предоставляет комплексные транспортные и логистические решения.

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