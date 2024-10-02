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02 октября 2024 года 18:49
Инвестбанк "Синара" начал анализ Henderson с рекомендацией "покупать" для его акций
Инвестиционный банк "Синара" начал аналитическое освещение российского ритейлера мужской одежды и обуви Henderson, сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 850 рублей за штуку до конца 2025 года, что предполагает потенциал роста 31% и соответствует рекомендации "покупать". Аналитики видят основными драйверами увеличения акционерной стоимости реализацию стратегии повторного открытия магазинов в новых форматах, развитие цифровых каналов продаж, рост удельных (в расчете на квадратный метр торговой площади) доходов. Кроме того, для долгосрочных инвесторов бумага представляет особый интерес, поскольку политика предписывает распределять среди акционеров не менее 50% чистой прибыли, говорится в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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