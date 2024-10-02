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02 октября 2024 года 18:00
АКБФ повысил прогнозную цену акций Полюса до 16455,12 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 15731,55 до 16455,12 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Мы по-прежнему применяем сравнительно низкий дисконт на риски вложений в бумаги эмитента - 15%, что отражает стабильность бизнеса и высокую инвестиционную привлекательность компании в условиях неопределенности на глобальных рынках", - указывают эксперты. "По итогам 1П24 ПАО повысило прогноз по производству золота на весь год. Ожидаемый объем производства составляет 2,75-2,85 млн унций, что соответствует нашим ожиданиям. За январь-июнь общий объем производства золота увеличился на 3%, составив 1473 тыс. унций (против 1436 тыс. унций в предыдущем году), - отмечают аналитики в обзоре. - Скорректированный показатель EBITDA за 1П24 составил $2021 млн (183,4 млрд руб.), что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года ($1682 млн или 131,4 млрд руб.). Рост был вызван увеличением средней цены реализации золота, что связано с благоприятной рыночной конъюнктурой. Однако с учетом замедления роста цен на рынках сбыта и негативного давления со стороны растущих процентных ставок, мы сократили оценки операционной рентабельности компании. Это произошло несмотря на снижение соотношения чистого долга к EBITDA до 1,5х, что является комфортным уровнем для сохранения дивидендной политики компании. Прогнозируемый диапазон курса рубля на 4К24-2К25 скорректирован до 85-95 руб./$1, что также внесло коррективы в наши ожидания". Размер ожидаемых дивидендов ПАО "Полюс" по итогам 2024 года составляет 859 руб./акция (против 913 руб./акция ранее), а по итогам 2025 года - 715 руб./акция, указывают эксперты инвесткомпании. На рынке ожидаются дивиденды в районе 715 руб./акция по итогам 2024 года. "Одним из позитивных факторов для акционеров является то, что эмитент рассматривает возможность погашения выкупленных акций, если в среднесрочной перспективе не будут определены конкретные цели для их использования, такие как сделки слияний и поглощений (M&A). Однако на данный момент в наших оценках не заложено погашение выкупленных акций, так как компания еще не приняла окончательного решения по этому вопросу", - пишут аналитики в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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