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02 октября 2024 года 17:37
Превалирующий диапазон торгов рубля в течение недели - 13,25-13,41 руб. за юань - РСХБ
Превалирующим диапазоном торгов пары юань/рубль в течение недели будет 13,25-13,41 руб. за юань, на более длительном горизонте возможно ослабление российской валюты до 13,65 руб. за юань, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "С началом октября в паре CNY/RUB наблюдается ускорение роста. С понедельника рубль потерял уже более 1,5% по отношению к юаню, достигнув минимума с 12 октября 2023 года. Отметим, что ослабление рубля с начала месяца вполне закономерно и связано с завершением периода уплаты налогов и, соответственно, снижением продаж со стороны экспортеров. В Китае начался национальный праздник, который продлится до конца недели, что не могло не сказаться на ликвидности внутреннего валютного рынка. Так, по нашим расчетам, объемы торгов во вторник и среду снизились примерно на 40% по сравнению со среднедневными объемами в последнюю декаду сентября, - пишет эксперт в обзоре. - Полагаем, что в краткосрочной перспективе паре CNY/RUB вряд ли удастся преодолеть с первой попытки уровень сопротивления в 13,50 и считаем, что превалирующим диапазоном в течение недели будет диапазон 13,25-13,41. На более длительном горизонте не исключаем роста пары до 13,65 рубля за юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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