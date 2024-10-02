АКБФ повысил прогнозную цену золота на конец 4К24 до $2700/унц

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную оценку стоимости золота на конец IV квартала 2024 года с $2550 до $2700 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков.

Прогноз на 2025 год также повышен экспертами с $2700 до $2800 за тройскую унцию.

"Эти изменения обусловлены увеличением спроса на золото на фоне глобальной экономической неопределенности и сохраняющейся высокой волатильности на мировых рынках. При этом, несмотря на пересмотр прогнозов, значительное увеличение цен на золото ограничено, поскольку рынок склонен к консолидации после активного роста в предыдущие периоды", - пишут аналитики "АКБФ" в обзоре.

"Исходя из исторических данных и прогнозов российского Союза золотопромышленников, мы оцениваем прирост мировой добычи золота в перспективе 2024-2030 гг. на уровне 1-2%, что в сочетании с ограниченным предложением и стабильным ростом спроса приводит к дефициту на рынке. Ожидаемый прирост добычи золота в России, согласно оценкам ЦНИГРИ, составит 2-5% в 2024-2030 гг. Наш прогноз прироста мировых цен на золото на 2023-2030 годы остается в диапазоне 10-20% ежегодно, отражая влияние глобальных экономических и геополитических факторов на стоимость драгоценного металла, - указывают эксперты инвесткомпании. - Во втором полугодии 2024 года-2025 году рынок золота склонен к ценовой консолидации под влиянием технических факторов. Это объясняется тем, что золото значительно опережает другие сырьевые рынки по темпам годового прироста, а также сохраняется неопределенность в отношении монетарной политики регуляторов развитых стран. Несмотря на это, мы ожидаем, что ФРС США снизит индикативный диапазон процентных ставок до 4,0-4,25% в IV квартале 2024 года, что может оказать дополнительную поддержку ценам на золото".

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