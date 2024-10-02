Вероятно сохранение позитива в акциях автопроизводителей КНР в ближайшие дни - инвестбанк "Синара"

Вероятно сохранение позитива в акциях китайских автопроизводителей - Li Auto, XPeng и BYD Co. - в ближайшие торговые дни, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Li Auto выросли в цене на Гонконгской фондовой бирже в среду на 12,4%, бумаги BYD - на 5,5%, а Xpeng - на 3,9% на публикации данных о росте продаж электромобилей в сентябре на 43% г/г (до 1,03 млн штук). Первая компания продала 53709 автомобилей, переписав июльский рекорд (51000), вторая - 419426, обновляя рекорды четвертый месяц кряду, третья - 21352 и тоже побила декабрьский высший результат (20041). Мы полагаем, на ближайших сессиях позитивное влияние на акции автопроизводителей сохранится", - указывают эксперты в комментарии.

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