Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Текущая ситуация на рынке труда позитивно влияет на финансовые результаты компаний, предоставляющих сервисы по подбору и работе с персоналом. В данном секторе мы выделяем акции HeadHunter, которые могут показать привлекательную доходность в следующие двенадцать месяцев, а сама компания - высокие темпы роста бизнеса на фоне потребности как работодателей в трудовых ресурсах, так и высокого уровня оборачиваемости персонала вследствие дефицита кадров, - пишут эксперты в материале. - В качестве риска можно выделить вероятность повышения государством налога на прибыль для IT-компаний, которые большую часть прибыли выплачивают в виде дивидендов. На наш взгляд, акции эмитента являются привлекательными для долгосрочных инвесторов".

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