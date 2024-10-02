S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5650-5760 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5650-5760 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Ралли индекса Hang Seng продолжается, - отмечает эксперт. - Эскалация конфликта на Ближнем Востоке будет способствовать продолжению повышения цен на нефть, что, в свою очередь, может усилить инфляционное давление. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5650-5760 пунктов (от - 1% до +0,9% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). Значимой поддержкой для бенчмарка может выступить область 5650-5670 пунктов".

Аналитик подчеркивает, что в в центре внимания будет статистика числа занятых вне сельского хозяйства от ADP за сентябрь: "Данные рынка труда особенно важны для инвестсообщества, так как являются одним из факторов, определяющих политику ФРС. Слабые результаты могут стать дополнительным аргументом в пользу еще одного понижения ставки на 50 б.п.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.