Потенциал роста акций АЛРОСА составляет около 8% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста акций "АЛРОСА" составляет на горизонте года около 8% от текущих уровней, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Виталий Манжос.

"Акции "АЛРОСА" по-прежнему не в силах отыграть глубокую просадку, которая произошла на фоне резкого обострения геополитических рисков в 2022 года, - пишет эксперт в комментарии. - С фундаментальной точки зрения этому способствует тот факт, что эмитент находится под внешними санкциями. С июня 2024 года бумаги закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. В результате последовавших распродаж долгосрочная техническая картина ухудшилась с нейтральной до негативной. Вероятные попытки восстановительного роста будут сдерживаться большим количеством старых сопротивлений. Наша целевая цена на горизонте года составляет 59 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 8% от текущего уровня".

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