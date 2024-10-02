Высоки риски временного ослабления рубля до 13,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Высоки риски временного ослабления рубля до 13,4 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник показывал разнонаправленную динамику. На Мосбирже российская валюта ослабилась к юаню по итогам дня, но официальные курсы ЦБ указали на снижение курса CNY/RUB, - пишут аналитики. - В среду он находится у 13,34 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс юаня рискует на время уйти в сторону 13,4 руб./юань".

Нефтяные фьючерсы Brent торгуются в среду у $74,8/барр. По мнению экспертов банка, пока на рынке сырья продолжат наблюдаться высокие уровни волатильности. На их взгляд, у котировок в целом есть потенциал вернуться выше $75/барр. при дальнейшем усилении рисков перебоев в поставках из-за последних геополитических событий.

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