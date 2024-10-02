Среднесрочные перспективы рубля умеренно негативны - "Алор Брокер"

Среднесрочные перспективы российской валюты умеренно негативны (слабость рубля к юаню - во многом отголоски начавшегося с июля текущего года снижения цены нефти), но попытки укрепления еще будут, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

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