"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $71 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Инструмент позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая существенно прокачала свою значимость в период пандемии коронавирусной инфекции. iShares U.S. Healthcare ETF относится к числу консервативных вложений, актуальных во времена геополитической турбулентности и экономических неурядиц. Доходность инструмента за последние двенадцать месяцев составляет порядка 21%", - отмечает эксперт.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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