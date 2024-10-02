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02 октября 2024 года 11:12
ПСБ понизил целевую цену акций Магнита до 7000 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил целевую цену акций "Магнита" с 8068 руб. до 7000 руб. за бумагу по результатам оценки отчета ритейлера за 1 полугодие 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков банка. "Несмотря на то, что потенциал для роста акций есть, мы не считаем их интересными для вложений в данный момент, отмечая, что фундаментально "Магнит" выглядит не очень выигрышно: по сопоставимым магазинам трафик не растет, у компании идет выраженный рост расходов, что давит на маржу EBITDA, - отмечают эксперты. - За 1П2024 "Магнит" нарастил долговую нагрузку в два раза, до 1,4х чистый долг/EBITDA, что вряд ли сулит инвесторам и дивидендную щедрость (возможный дивиденд за полгода - 327 руб., за год - 400-450 руб.)". Также аналитики обратили внимание на новость о том, что ретейлер продлил договор РЕПО по своим 3,8 млн акциям, которые заложил для обратного выкупа бумаг у нерезидентов еще в прошлом году. "Поскольку срок РЕПО подходил к концу, по рынку прошла идея, что если "Магнит" вернет деньги и получит обратно бумаги, то его "дочка", у которой уже на балансе есть 29% акций (квазиказначейский пакет), сможет по закону предъявить оферту к выкупу (так как пакет превысит 30%), а это исходя из средней цены бумаг за полгода - 6567 руб. или апсайд почти 40% до момента "разгона" акций Магнита с 13 сентября. Поскольку договор РЕПО "Магнит" продлил, эта идея не реализовалась, и акции стали распродавать. Вероятно, именно на ожиданиях этой оферты "Магнит" бурно рос последние недели, хотя, по сути, никаких предпосылок для того, чтобы она произошла, не было", - пишут стратеги банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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