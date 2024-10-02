Цены на драгметаллы в целом пока сохраняют потенциал роста - "Алор Брокер"

Цены на золото и серебро в целом пока сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Похоже, что золото решило снимать техническую перекупленность боковиком вокруг отметки $2650 за тройскую унцию. Однако в перспективе как минимум месяца мы ждем продолжения роста цен драгметаллов, поэтому стоит держать и даже докупать на просадках фьючерсы на золото и особенно серебро, которое сильно отстало в росте. "Шорты" по золоту неоправданно опасны, поскольку в любой момент противостояние Израиля с Ираном может разгореться с новой силой, и состоится еще один вынос котировок драгметаллов вверх на фоне ухода капитала от риска", - пишет эксперт.

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