"Финам" сохраняет целевую цену акций Intel на уровне $24

"Финам" сохраняет целевую цену акций Intel Corp. на уровне $24 за штуку, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу роста на 2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сообщения о возможной сделке с Qualcomm и планы Intel по выделению подразделения по производству чипов в отдельный бизнес привели к росту стоимости акций компании. Другой положительной новостью стало решение Intel выделить подразделение по производству чипов в отдельную дочернюю компанию. - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - В моменте стоимость бумаг компании превысила нашу целевую цену в $24. Серьезным риском для Intel выступает ужесточение конкуренции на рынке чипов и неопределенность перспектив подразделения по их производству".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет