"ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на IV кв. 2024г

Эксперты "ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на четвертый квартал 2024 года.

Ключевым правилом выбора активов для инвестирования в рассматриваемый период на фоне инфляционного давления и жесткой денежно-кредитной политики станет широкая диверсификация активов, говорится в материале брокера.

"Фонды денежного рынка и качественные облигации с плавающим купонным доходом закрепились в портфелях инвесторов и, по нашим прогнозам, будут наиболее привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года. В частности, ужесточение ДКП приводит к росту доходностей по ОФЗ-флоутерам - в них можно пережидать "монетарную зиму". Кроме того, выше 23-24% поднялись доходности по корпоративным одно- и двухлетним облигациям компаний кредитной группы А", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Корнилов.

Аналитики также выделяют акции российской нефтегазовой отрасли, IT, финансового и потребительского секторов. В приоритете компании с низким долгом, преимущественно с положительной чистой денежной позицией и привлекательными мультипликаторами. Кроме того, интересны замещающие облигации и облигации в юанях с доходностью выше 10% годовых, в третьем квартале их доходности выросли до 9-11% годовых. Стоит присмотреться и к суверенным замещающим облигациям после размещения в декабре и реализации вероятного "навеса" предложения объемом до $2-3 млрд.

"Российский рынок акций будет находиться под давлением высокой ключевой ставки, ожидаемая нами совокупная доходность индекса МосБиржи в базовом сценарии на горизонте года - 16,1%. Справедливое значение - чуть ниже 3000 пунктов. Перспективы роста рынка в значительной степени зависят от изменения геополитической ситуации и перехода Банка России к циклу снижения ключевой ставки. В позитивном сценарии есть шансы для роста индекса МосБиржи выше 4000 пунктов - это обеспечит более 50% совокупной доходности инвесторам в российские акции. Однако вероятность такого сценария, на наш взгляд, сейчас не превышает 15%", - отметил в свою очередь инвестиционный стратег Станислав Клещев.

Согласно подсчетам аналитиков, суммарный размер дивидендных выплат на горизонте 12 месяцев может составить около 4,4 трлн рублей, из которых на акции в свободном обращении в РФ приходится более 500 млрд рублей (6,5х среднедневного торгового оборота).

По словам Клещева, высокие ставки мотивируют компании погашать долг и быть избирательными при определении размера дивидендов. Дивидендные выплаты компаний с отрицательным чистым долгом, а также госкомпаний с комфортной долговой нагрузкой имеют меньшие риски сокращения на горизонте 12 месяцев. Стратег обращает внимание на то, что коэффициент реинвестирования дивидендов в акции инвесторами может быть ниже исторического уровня в 20-30% из-за высоких ставок по депозитам.

Если говорить о ключевых событиях в отдельных компаниях, то аналитики выделяют "Газпром".

"Мы меняем наш взгляд на дивидендные перспективы акций "Газпрома". Считаем, что компания вернется к выплатам акционерам по итогам 2024 года. Этому будет способствовать улучшение финансовых показателей компании после консолидации "Сахалинской Энергии". Если же будет принято решение о сокращении налоговой нагрузки на газовый концерн, не исключаем помимо годовых дивидендов, также и промежуточных выплат в 2025 году", - пояснил Клещев.

Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составит около 10%, по оценкам экспертов брокера. Это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка, указывают они.

Основные макроэкономические показатели стратегии экспертов "ВТБ Мои инвестиции": ключевая ставка на уровне 21% и инфляция около 7,7% к концу 2024 года; рост ВВП на 3,6% в 2024 году; средняя цена нефти марки Urals порядка $70 за баррель в 2024 году; стоимость золота - $2800 за унцию на конец этого года; курс USD/RUB - 95,2 руб./$1 и курс юаня к рублю - 13,6 рубля на конец 2024 года.

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