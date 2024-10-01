"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в префах Башнефти против обычки"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Башнефти"/Шорт в обыкновенных акциях "Башнефти" (MOEX: BANE)", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, идея показала отрицательный спред в 6,3% (9,4% с учетом фондирования) с даты открытия в конце июня.

"По-прежнему считаем необоснованным существенный разрыв в котировках между двумя видами акций и ожидаем их переоценки в будущем. Закрываем идею, так как не видим явного катализатора, который помог бы сократить или устранить разрыв в котировках в сроки, которые предполагает парная идея", - пишут они. В момент открытия идеи 27 июня эксперты ожидали доходность в 10% за три месяца.

Аналитики сохраняют "позитивный" взгляд на привилегированные акции "Башнефти" и "негативный" - на обыкновенные акции компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.