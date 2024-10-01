"Финам" повысил рейтинг акций Совкомфлота до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 140,6 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 41,6%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент является крупнейшей судоходной компанией в России. Несмотря на просадку финансовых показателей 2024 года по сравнению с сильным 2023 годом, для компании они являются исторически высокими. Стратегическая роль в своей отрасли, прогнозируемое ослабление рубля, большая доля законтрактованной выручки и относительно высокая стоимость морского фрахта - это ключевые факторы, обеспечивающие долгосрочную привлекательность, - пишет эксперт Саид Керимханов. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E 2025Е и EV/S 2025Е относительно аналогов с учетом 50%-го странового дисконта".

"Ключевыми рисками для "Совкомфлота" мы видим усиление геополитического напряжения и последующее ужесточение санкционного давления, проблемы с флотом (аресты, вынужденная продажа, переносы сроков сдачи в эксплуатацию новых судов), снижение стоимости фрахта или возможное ограничение тарифов со стороны государства, новые ограничения в отношении проектов, в которых участвует компания, а также высокие процентные ставки", - указывает аналитик "Финама".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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