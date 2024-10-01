Цена на золото может уйти выше $2700/унц. уже в 2024г - Альфа-банк

Котировки золота могут превысить уровень в $2700 за тройскую унцию уже в 2024 году, полагают аналитики Альфа-банка.

"Цена золота на бирже Comex недавно обновила исторический максимум, превысив в моменте $2690 за тройскую унцию. Таким образом, с начала 2024 года драгметалл подорожал на 30%, оказавшись единственным активом, который за такой период показал более позитивную динамику, чем акции технологического сектора на фондовом рынке США. Среди аналитиков глобальных инвестиционных домов преобладает мнение, что в 2025 году котировки золота могут превысить уровень $2700 за тройскую унцию. При этом, на наш взгляд, нельзя исключать, что этот сценарий реализуется уже в 2024 году, - пишут эксперты. - На котировки золота позитивно влияет сохраняющийся активный спрос со стороны мировых центробанков, который с мая дополняется спросом со стороны ETF (куплено в общей сложности 102 тонны драгметалла за четыре месяца). Кроме того, устойчивой тенденции к росту цен на золото способствуют такие факторы, как снижение ставки ФРС, усиливающаяся геополитическая напряженность и внутриполитическая нестабильность в США в преддверии ноябрьских президентских выборов. Впрочем, мировые эксперты не упоминают о том, что снижение ставки и сокращение баланса ФРС будут увеличивать денежное предложение, снова разгоняя инфляцию. Напомним, что хеджирование инфляционных рисков всегда рассматривалось и продолжает рассматриваться как ключевая функция золота в качестве инвестиционного инструмента".

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