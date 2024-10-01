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01 октября 2024 года 13:06
Рост аэронавигационных сборов нейтрален для инвесткейса Аэрофлота - Альфа-банк
Рост аэронавигационных сборов, предусмотренный Минфином РФ в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы, не должен повлиять на инвестиционный кейс "Аэрофлота" (рекомендация - "выше рынка", целевая цена - 70 рублей за штуку), считают аналитики Альфа-банка. "Рост аэронавигационных сборов обусловлен необходимостью наполнения фонда капитального ремонта аэродромов. Доля "Аэрофлота" в формировании фонда, по нашим оценкам, может составить 50% или даже превысить этот порог ввиду сравнительно большой доли перевозчика в сегменте международных авиалиний, для которого индексация тарифа будет выше. Таким образом, дополнительный рост расходов можно оценить приблизительно в 6-7 млрд руб. ежегодно. С большой вероятностью авиаперевозчики переложат вышеупомянутые издержки в цену авиабилетов, минимизировав или полностью устранив влияние этого фактора на чистую прибыль. Впрочем, подобные инициативы по финансированию капитальных расходов аэропортов носят негативный характер для инвестиционного кейса авиаперевозчиков", - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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