"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций НоваБев

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "Новабев Групп", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Собрание акционеров эмитента утвердило выплату дивидендов по итогам 1П24 в размере 12,5 руб. на акцию (2% дивидендной доходности за полугодие). Выплата означает распределение 61% чистой прибыли за указанный период. Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги компании, которые продолжают находиться выше уровня до выпуска дополнительных акций на 15%, сохраняя высокую оценку в 5x EV/EBITDA и 10x P/E 2024, и предлагают низкую дивидендную доходность", - пишут эксперты.

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