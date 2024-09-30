Существуют риски снижения цены нефти к $65/барр. - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район $65 за баррель, говорится в материале аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

Цены на нефть на данный момент остаются под понижательным давлением из-за неопределенных перспектив спроса, хотя эффективность новых стимулирующих мер в Китае может стать важным среднесрочным поддерживающим котировки фактором, обращает внимание эксперт. "Впрочем, пакет экономической поддержки в КНР включает в себя главным образом помощь сектору недвижимости и финансовым рынкам страны, в то время как для нефти одним из негативных факторов остается замедление в производстве как Китая, так и других крупнейших развитых экономик. "Бычьими" драйверами для "черного золота" могут стать перебои с предложением в различных частях света", - пишет Кожухова в обзоре.

"Цены на нефть марки Brent в сентябре вышли вниз из диапазона $75-82,5 за баррель и достигли минимума с ноября 2021 года, оставаясь под нисходящим давлением вблизи психологически важной отметки в $70. Котировки все еще выглядят слабо и находятся вне зоны перепроданности, что указывает на риски движения к новым минимумам и стремления в район $65. Важные среднесрочные сопротивления, преодоление которых может привести к смене тренда, расположены у $75 и $79 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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