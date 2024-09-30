S&P 500 в текущий момент сохраняет потенциал роста - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 в текущий момент сохраняет потенциал роста, следующая возможная цель покупателей - уровень 5800 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Внешний фон перед открытием основной сессии 30 сентября смешанный. На предстоящую сессию в США прогнозируем среднюю внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения индекса S&P 500 в диапазоне 5710-5780 пунктов, - указывает эксперт инвесткомпании в обзоре. - S&P 500 сохраняет потенциал роста, двигаясь вблизи восходящей трендовой линии. Индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности, что указывает на возможность продолжения движения вверх. Следующая цель покупателей - уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой может выступить область 5650-5670 пунктов, ранее служившая зоной сильного сопротивления".

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