"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12,1%, стоп-приказ: 107 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что акции компании начали восстанавливаться на фоне отмены ограничений со стороны биржи LME на поставки никеля с завода компании в Финляндии, а также общего роста цены на металлы, продолжение которого ожидаем в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения акции пробивают верхнюю границу нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью 130 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 107 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,56", - указывают в "Финаме".

"Норникель" - это крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей родия, платины и меди. Компания производит также золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

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