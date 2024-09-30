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30 сентября 2024 года 14:01
Акции ТКС, АЛРОСА и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", "АЛРОСА" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. Эксперт отмечает, курс акций ТКС успешно закрепился выше сопротивления в районе 2600 руб. После этого уровня произошел вполне ожидаемый откат, и образовалась отличная точка входа. Кроме того, кратковременная коррекция, на взгляд Буянова, позволила избавиться от перекупленности по индексу относительной силы (RSI), которая накопилась за счет роста последних двух недель. Ожидается, что котировки в течение недели могут вырасти до 2720-2800 руб. "Стоимость акций Сбера вновь скорректировалась в рамках восходящего краткосрочного тренда, достигнув его нижней границы, - указывает аналитик в комментарии. - Это очередная возможность войти в тренд, который, вероятно, продлиться значительно дольше одной недели. Ожидаем, что за эту неделю цена акций Сбера вырастет до 272-276 руб.". Котировки "АЛРОСА" до недавнего времени двигались в восходящем тренде, напоминает стратег инвесткомпании. Однако темпы роста уступали рынку. "Теперь на индексе истинной силы отчетливо видна дивергенция по последним двум локальным максимумам, - подчеркивает Буянов. - Кроме того, цена приближается к зеркальному уровню 56 руб., от которого цена отскакивала в момент обвала в феврале и сентябре 2022 года. Ожидаем снижения стоимости бумаг до 52-53 руб., при этом закладываем вероятность кратковременного роста до 56 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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