Цена золота может продолжить рост вплоть до $2700/унц. - "Финам"

Цена золота может продолжить рост вплоть до $2700 за тройскую унцию, но при достижении этой отметки вырастут риски ухода в ощутимую коррекцию, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки золота в понедельник консолидируются в районе $2656/унц., - констатирует эксперт. - Три предыдущие недели непрерывного подъема вывели цена к историческим максимумам ($2685/унц.) - так участники рынка драгметаллов отыгрывают слабость доллара в ожидании ускоренного смягчения ДКП от ФРС США в этом году. Опубликованный в пятницу индекс цен на личные потребительские расходы в США в августе вырос на 0,1% в месячном исчислении после роста на 0,2% в июле, что соответствовало ожиданиям. Другими факторами поддержки спроса на золото являются дополнительное фискальное и монетарное стимулирование экономики Китая и повышенные риски разрастания военного конфликта на Ближнем Востоке. Однако даже на этом фоне золото выглядит несколько перекупленным по цене".

С технической точки зрения, цена на золото за последние недели, по оценке Потавина, ускорила подъем. Если будут новые локальные коррекции, то цена может продолжить роста вплоть до отметки $2700/унц., - прогнозирует аналитик. - Но там уже будут высоки риски ухода в ощутимую коррекцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.