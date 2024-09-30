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30 сентября 2024 года 11:23
Котировки нефти могут задержаться на уровнях ниже $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут задержаться на уровнях ниже $75 за баррель Brent на текущей неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены по итогам недели снизились, - констатируют аналитики. - Давление на котировки оказывали сообщения о планах по наращиванию добычи со стороны Саудовской Аравии, что лишь отчасти компенсировалось новостями об усилении стимулирования экономики КНР. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $72,9/барр. Дальнейшую динамику ценам зададут данные по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу. В целом котировки пока могут задержаться ниже $75/барр.". Рубль по итогам прошедшей ослабился - на динамику валютного рынка, по мнению экспертов банка, оказывал влияние фактор приближающихся длинных выходных в Китае, а также налоговый период, в рамках которого экспортеры должны нарастить продажу валютной выручки. "Курс CNY/RUB в понедельник утром находится у 13,28 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Официально налоговый период завершается сегодня, и у курса еще есть потенциал опуститься ближе к 13,2 руб./юань. .В дальнейшем на динамику рубля повлияет анонс октябрьских объемов операций с юанем по бюджетному правилу, назначенный на четверг", - прогнозируют в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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