Котировки нефти могут задержаться на уровнях ниже $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти могут задержаться на уровнях ниже $75 за баррель Brent на текущей неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены по итогам недели снизились, - констатируют аналитики. - Давление на котировки оказывали сообщения о планах по наращиванию добычи со стороны Саудовской Аравии, что лишь отчасти компенсировалось новостями об усилении стимулирования экономики КНР. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $72,9/барр. Дальнейшую динамику ценам зададут данные по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу. В целом котировки пока могут задержаться ниже $75/барр.".

Рубль по итогам прошедшей ослабился - на динамику валютного рынка, по мнению экспертов банка, оказывал влияние фактор приближающихся длинных выходных в Китае, а также налоговый период, в рамках которого экспортеры должны нарастить продажу валютной выручки.

"Курс CNY/RUB в понедельник утром находится у 13,28 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Официально налоговый период завершается сегодня, и у курса еще есть потенциал опуститься ближе к 13,2 руб./юань. .В дальнейшем на динамику рубля повлияет анонс октябрьских объемов операций с юанем по бюджетному правилу, назначенный на четверг", - прогнозируют в банке.

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