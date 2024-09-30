Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Чикагский индекс производственной активности в сентябре;

- выступление главы ФРС США Пауэлла;

- акционеры "Газпром нефти", "НоваБев Групп", "Селигдара", "АЛРОСа", "НОВАТЭКа" и "Евротранса" соберутся для обсуждения дивидендов.

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