Вероятно продолжение движения вверх рынка акций РФ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Вероятно продолжение движения вверх рынка акций РФ на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Индекс Мосбиржи в пятницу снова превысил 2850 пунктов, вопреки новым минимумам по индексу гособлигаций RGBI, - отмечается в обзоре. - Позитивному настрою в какой-то мере способствовало повышение цен на нефть. Продолжился рост в бумагах "Газпрома" (+2,5%), где инвесторы видят повысившуюся вероятность возобновления дивидендных выплат. Завершение прошлой недели ростом, окончание программ расконвертации расписок в западных банках-депозитариях, публикация проекта бюджета на 2025 год - все эти факторы говорят в пользу продолжения движения вверх на этой неделе, тем более что ряд бумаг, например акции Сбербанка, "Северстали", "НЛМК", "МТС", в последнее время заметно проигрывали индексу без веских на то фундаментальных причин".

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