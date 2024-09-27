Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник составляет 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Российский фондовый рынок рос на фоне подъёма цен на нефть и росту спроса инвесторов на акции "второго эшелона", - отмечает эксперт в комментарии. - Положительный фон для рынка создали выступления глав крупнейших российских нефтяных и газовых компаний на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Объединённой вагонной компании" (+6,8%), видимо, из-за повышенного спроса инвесторов на недооценённые, но прибыльные акции "второго эшелона". Лидерами понижения оказались акции "Ростелекома" (-5%), в связи с наступившей датой закрытия реестра для получения промежуточных дивидендов".

Аналитик инвесткомпании ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2800-2900 пунктов.

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