SberCIB отмечает привлекательность акций "Ренессанс страхования", поднял оценку бумаг на 22%

SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость акций "Ренессанс страхования" со 115 рублей до 140 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах инвестбанка.

Рекомендация прежняя - "покупать".

Аналитики пересмотрели модель оценки страховщика в свете позитивных прогнозов его финпоказателей в 2025-2026 годах. Эксперты также учли интеграцию в состав группы портфеля компании "ВСК - линия жизни" и покупку "Райффайзен лайф".

По их мнению, рост инвестиционного портфеля "Ренессанс страхования" может привести к увеличению его чистой прибыли. "Согласно нашим прогнозам, прибыль вырастет с 8 млрд рублей в 2024 году до 22 млрд рублей в 2025 году, а рентабельность капитала (ROATE) - с 23% до 47%", - говорится в их комментарии.

"Считаем, что "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) выглядит привлекательно. Акции компании торгуются с P/E и P/TBV на следующие 12 месяцев - 3,3 и 1 соответственно. Потенциальная дивдоходность бумаг в 2025 году составляет 14%, в 2026 году - 18%", - отмечают аналитики.

Текущая стоимость акций страховщика составляет порядка 98,04 рубля за штуку.

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